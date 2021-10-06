Коммунисты одобрили праздник в советской стилистике, прошедший в школе

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Коммунисты предложили отмечать праздники в советской стилистике во всех школах России. В учебном заведении в Красноярске прошёл концерт под портретом Сталина.

Во время торжественного мероприятия на стене висела надпись «С Днём учителя, товарищи». Несколько преподавателей сидели в зале в красных галстуках.

Председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин положительно оценил идею и сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что подобные торжества служат «напоминанием о счастливом детстве в СССР».

«Мы все знаем, что в советское время имя учителя, работа учителя была очень почётной. Мы все помним, какое счастливое детство было в Советском союзе. Это было во многом благодаря товарищу Сталину, который заботился и о системе образования, и о счастливом детстве простых детей. Если мы анализируем советское прошлое, та счастливая жизнь, которая у нас была, особенно для детей, её хотели бы все вернуть. Те социальные нормы защиты, которые были при советской власти, систему образования, которая давала возможности людям. Ничего удивительного, что такие мероприятия начали появляться. Более 70% граждан одобряют деятельность Сталина и очень тепло вспоминают советское прошлое. Если это будет делаться в каждой школе, то наши дети будут добрее и помнить историю своей родины.

Надо возвращаться ко многим советским праздникам. Если говорить о ноябре, то для большинства наших граждан 7 ноября самый важный праздник. У нас есть масса советских праздников: 7 ноября, 1 мая. В эти даты надо вспоминать наше великое советское прошлое».