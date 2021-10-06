НАТО лишает аккредитации восемь российских дипломатов - СМИ
18:15 06.10.2021 Источник: Интерфакс
"Восемь дипломатов, которые, как считается, являются необъявленными сотрудниками разведки, попросят покинуть (НАТО, - "ИФ")", - написала в твиттере журналист Sky News Дебора Хейнс.
Среди активности РФ, которую в НАТО сочли враждебной, в частности, фигурируют "убийства и шпионаж", отмечает Sky News. По данным телеканала, как ожидается, восемь российских дипломатов покинут Брюссель до конца октября.
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