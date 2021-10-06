0
0
146
НОВОСТИ

НАТО лишает аккредитации восемь российских дипломатов - СМИ

18:15 06.10.2021 Источник: Интерфакс

В НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России, передает телеканал Sky News.

"Восемь дипломатов, которые, как считается, являются необъявленными сотрудниками разведки, попросят покинуть (НАТО, - "ИФ")", - написала в твиттере журналист Sky News Дебора Хейнс.

Среди активности РФ, которую в НАТО сочли враждебной, в частности, фигурируют "убийства и шпионаж", отмечает Sky News. По данным телеканала, как ожидается, восемь российских дипломатов покинут Брюссель до конца октября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 06.10.2021
Австрийский канцлер попал под расследование по делу о коррупции - СМИ
0
20
18:43 06.10.2021
Поставки газа в обход Укарины Путин просит "Газпром" не увеличивать
0
88
17:40 06.10.2021
В Великобритании продают на аукционе Пустячный мост Винни-Пуха
0
158
17:12 06.10.2021
Коммунисты одобрили праздник в советской стилистике, прошедший в школе
0
191
17:00 06.10.2021
"Газпрому" невыгодно дальнейшее увеличение транзита газа через Украину - Путин
0
242
16:32 06.10.2021
Страны Балтии не смогут увеличить импорт электроэнергии из России - "Интер РАО"
0
270
16:12 06.10.2021
Меркель заявила, что РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей - Reuters
0
304
16:00 06.10.2021
ЕК ошиблась, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом - Путин
0
315
15:32 06.10.2021
Директор ФСИН уволил четырех сотрудников саратовского УФСИН
0
290
15:25 06.10.2021
En+ Group собирается построить четыре новые ГЭС общей мощностью около 2,5 ГВт
0
333

Возврат к списку