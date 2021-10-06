НАТО лишает аккредитации восемь российских дипломатов - СМИ

18:15 Источник: Интерфакс

В НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России, передает телеканал Sky News.

"Восемь дипломатов, которые, как считается, являются необъявленными сотрудниками разведки, попросят покинуть (НАТО, - "ИФ")", - написала в твиттере журналист Sky News Дебора Хейнс.

Среди активности РФ, которую в НАТО сочли враждебной, в частности, фигурируют "убийства и шпионаж", отмечает Sky News. По данным телеканала, как ожидается, восемь российских дипломатов покинут Брюссель до конца октября.