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Австрийский канцлер попал под расследование по делу о коррупции - СМИ

19:10 06.10.2021 Источник: Интерфакс

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами (WKStA), подтвердила факт расследования в отношении канцлера страны Себастьяна Курца, сообщает австрийская газета Der Standard.

В рамках расследования днем были проведены многочисленные обыски, в том числе в двух министерствах. Помимо Курца фигурантами дела являются другие австрийские чиновники.

Ранее европейские СМИ сообщали, что сотрудники прокуратуры обыскали в Австрии офисы правящей Народной партии, которую возглавляет канцлер Курц.

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