За месяц в России помидоры подорожали почти на четверть - Росстат
19:20 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе помидоры подорожали - на 24,9%, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%, чеснок - на 6,5%, бананы - на 3,4%, груши - на 3,3%, лимоны - на 3,1%, зелень свежая - на 2,4%, сухофрукты - на 2%", - сообщили в ведомстве.
В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград - на 12,6%, морковь - на 10,3%, яблоки - на 5,7%, капуста - на 3,6%, лук - на 2,8%.
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