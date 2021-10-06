За месяц в России помидоры подорожали почти на четверть - Росстат

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помидоры в России в сентябре 2021 г. подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе помидоры подорожали - на 24,9%, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%, чеснок - на 6,5%, бананы - на 3,4%, груши - на 3,3%, лимоны - на 3,1%, зелень свежая - на 2,4%, сухофрукты - на 2%", - сообщили в ведомстве.

В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград - на 12,6%, морковь - на 10,3%, яблоки - на 5,7%, капуста - на 3,6%, лук - на 2,8%.