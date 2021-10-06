Путин по поводу цен на газ в ЕС: Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события...

19:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний ажиотаж на газовом рынке невыгоден для России, потому что за ним могут последовать "малоприятные события". Об этом в среду сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

"Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, - сказал Путин, комментируя ситуацию на газовом рынке, в том числе рост цен на газ в Европе. - Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события. Я помню эти дискуссии в Еврокомиссии, сам был в Брюсселе, разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели".

"Надеюсь, что сейчас как-то корректировки будут происходить", - отметил президент РФ.