Новак рассказал, как возник газовый кризис в Европе

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предпосылки для энергетического кризиса ЕС сложились не в самой Европе, а задолго до этого - в странах Южной Америки. Кризис возник во многом из-за перенаправления объемов СПГ из США в страны Латинской Америки, где был повышенный спрос летом. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина.

"Все началось, по сути дела, в Латинской Америке. Была сильная жара и жаркое лето, тогда природный газ США ориентировался на Латинскую Америку, и это обеспечило в том числе дефицит СПГ как в Европе, так и в Азии", - пояснил Новак.

По его словам, быстрый рост потребления электроэнергии в условиях дефицита энергогенерирующих мощностей создал дефицит спроса, что создало в Европе ситуацию, когда подземные хранилища газа (ПХГ) ЕС были недозаполнены примерно на 25 млрд куб. м. При этом Новак подчеркнул, что газовый рынок в настоящий момент уже восстановился на докризисном уровне.