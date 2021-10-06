Новак рассказал, как возник газовый кризис в Европе
20:50 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Все началось, по сути дела, в Латинской Америке. Была сильная жара и жаркое лето, тогда природный газ США ориентировался на Латинскую Америку, и это обеспечило в том числе дефицит СПГ как в Европе, так и в Азии", - пояснил Новак.
По его словам, быстрый рост потребления электроэнергии в условиях дефицита энергогенерирующих мощностей создал дефицит спроса, что создало в Европе ситуацию, когда подземные хранилища газа (ПХГ) ЕС были недозаполнены примерно на 25 млрд куб. м. При этом Новак подчеркнул, что газовый рынок в настоящий момент уже восстановился на докризисном уровне.
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