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Европа может отказаться от "светофорного" списка стран, откуда въезд из-за COVID-19 считается опасным

21:41 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на встрече со специалистами ЕС в сфере здравоохранения предложил отказаться от распределения стран по спискам по так называемой светофорной системе, в соответствии с которой ограничивается въезд в государства Евросоюза с высоким уровнем распространения коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении презентацию центра.

Как отметили в докладе представители ECDC, в нынешних условиях "светофорная система" не способствует снижению темпов распространения вируса, числа госпитализаций и летальных исходов. Также в центре указали на слабые стороны подобного распределения: например, в странах ЕС используются разные тестовые системы, что мешает сопоставить статистику заболеваемости в разных государствах. Кроме того, при создании списка стран по такой системе следует учитывать возросший уровень вакцинации.

Вместо "светофорной системы" центр предлагает стимулировать вакцинацию среди туристов. По данным агентства, ECDC занялся изучением данной темы по запросу Европейской комиссии.

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