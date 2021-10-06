Европа может отказаться от "светофорного" списка стран, откуда въезд из-за COVID-19 считается опасным
21:41 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отметили в докладе представители ECDC, в нынешних условиях "светофорная система" не способствует снижению темпов распространения вируса, числа госпитализаций и летальных исходов. Также в центре указали на слабые стороны подобного распределения: например, в странах ЕС используются разные тестовые системы, что мешает сопоставить статистику заболеваемости в разных государствах. Кроме того, при создании списка стран по такой системе следует учитывать возросший уровень вакцинации.
Вместо "светофорной системы" центр предлагает стимулировать вакцинацию среди туристов. По данным агентства, ECDC занялся изучением данной темы по запросу Европейской комиссии.
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