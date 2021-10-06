В НАСА подтвердили факт переговоров по поводу полета российского космонавта на корабле Crew Dragon
23:20 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На прошлой неделе я был в Москве, разговаривал с коллегами из Роскосмоса, пытался продвинуть эти соглашения, чтобы Роскосмос подал их соответствующему министерству, - сказал Монталбано. - Наша цель прежняя - иметь на борту при запуске Crew 5 ("Крю-5") осенью 2022 российского космонавта. В тот же время на "Союзе" полетит американец".
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