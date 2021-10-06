В НАСА подтвердили факт переговоров по поводу полета российского космонавта на корабле Crew Dragon

23:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассчитывает, что российский космонавт отправится в полет к Международной космической станции (МКС) в составе пятого экипажа пилотируемого американского корабля Crew Dragon ("Крю дрэгон") осенью 2022 года, соответствующий вопрос обсуждался в Москве на прошлой неделе. Об этом заявил в среду во время пресс-конференции в дистанционном режиме руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"На прошлой неделе я был в Москве, разговаривал с коллегами из Роскосмоса, пытался продвинуть эти соглашения, чтобы Роскосмос подал их соответствующему министерству, - сказал Монталбано. - Наша цель прежняя - иметь на борту при запуске Crew 5 ("Крю-5") осенью 2022 российского космонавта. В тот же время на "Союзе" полетит американец".