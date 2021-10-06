0
0
0
НОВОСТИ

В НАСА подтвердили факт переговоров по поводу полета российского космонавта на корабле Crew Dragon

23:20 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассчитывает, что российский космонавт отправится в полет к Международной космической станции (МКС) в составе пятого экипажа пилотируемого американского корабля Crew Dragon ("Крю дрэгон") осенью 2022 года, соответствующий вопрос обсуждался в Москве на прошлой неделе. Об этом заявил в среду во время пресс-конференции в дистанционном режиме руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"На прошлой неделе я был в Москве, разговаривал с коллегами из Роскосмоса, пытался продвинуть эти соглашения, чтобы Роскосмос подал их соответствующему министерству, - сказал Монталбано. - Наша цель прежняя - иметь на борту при запуске Crew 5 ("Крю-5") осенью 2022 российского космонавта. В тот же время на "Союзе" полетит американец".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:41 06.10.2021
Европа может отказаться от "светофорного" списка стран, откуда въезд из-за COVID-19 считается опасным
0
226
20:50 06.10.2021
Новак рассказал, как возник газовый кризис в Европе
0
271
19:26 06.10.2021
Путин по поводу цен на газ в ЕС: Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события...
0
376
19:20 06.10.2021
За месяц в России помидоры подорожали почти на четверть - Росстат
0
319
19:10 06.10.2021
Австрийский канцлер попал под расследование по делу о коррупции - СМИ
0
363
18:43 06.10.2021
Поставки газа в обход Укарины Путин просит "Газпром" не увеличивать
0
397
18:15 06.10.2021
НАТО лишает аккредитации восемь российских дипломатов - СМИ
0
385
17:40 06.10.2021
В Великобритании продают на аукционе Пустячный мост Винни-Пуха
0
368
17:12 06.10.2021
Коммунисты одобрили праздник в советской стилистике, прошедший в школе
0
395
17:00 06.10.2021
"Газпрому" невыгодно дальнейшее увеличение транзита газа через Украину - Путин
0
455

Возврат к списку