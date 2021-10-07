В Москве 7 октября ожидается до 12 градусов тепла

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода с небольшой облачностью и без осадков ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.Днем в Москве от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на пятницу похолодает до двух градусов мороза.

Скорость южного ветра не превысит в четверг 7 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 769 мм ртутного столба.