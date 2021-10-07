В Белом доме пока не определились с двусторонними встречами во время саммита G20 в Риме

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что не станет выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президента США Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина во время саммита Группы двадцати в Риме в конце текущего месяца.

"У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы все еще прорабатываем их на ежедневной основе", - сказала она, отвечая на регулярном брифинге на вопрос о том, могут ли Байден и Путин встретиться на полях указанного саммита. Он запланирован на 30-31 октября.