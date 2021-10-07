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НОВОСТИ

В составе ВМФ России может появиться Арктический флот - СМИ

07:20 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое объединение ВМФ - Арктический флот - может быть создано в России для обеспечения безопасности Северного морского пути. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры - Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов", - сказал собеседник агентства.

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