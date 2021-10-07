Готовится встреча патриарха Московского и всея Руси и Папы Римского
08:58 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Думаю, она (встреча - прим. ТАСС) состоится, но мы о ней не будем объявлять за несколько месяцев. Помните, о встрече в Гаване (в феврале 2016 года, когда состоялась первая встреча глав Русской православной и Римско- католической церквей - прим. ТАСС) было объявлено за неделю. Когда мы закончим подготовку ко второй, объявим так же - за неделю", - сказал Иларион.
Он указал, что важен не столько сам факт встречи, сколько ее наполнение и результаты. Владыка также отметил, что визит Папы Римского Франциска в Россию "не стоит в повестке дня двусторонних отношений". "Сейчас нет условий. Не думаю, что должен называть причины, почему сейчас это невозможно. Стороны их знают", - добавил Иларион. Он подчеркнул, что это не означает, что отношения между церквями не развиваются. "Наоборот, встреча в Гаване прислала им новый импульс", - добавил митрополит.
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