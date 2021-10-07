МВД России обновило порядок подачи заявления о несогласии на выезд ребенка за границу
09:00 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России утвердило новый порядок подачи, приема и учета заявлений о несогласии на выезд детей за границу с учетом положений нового закона, упрощающего порядок выезда несовершеннолетних за рубеж с сопровождающим. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый порядок состоит из четырех разделов, в отличие от предыдущего, где таких разделов было только три. Среди них подача заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетних, отзыв заявлений о несогласии на выезд, прием заявлений о несогласии на выезд и заявлений об отзыве, а также учет данных документов. Согласно документу, теперь при подаче заявления нужно указать, ограничивает ли несогласный родитель выезд ребенку до достижения им 18 лет или указать даты начала и окончания ограничения выезда.
"В заявлении о несогласии на выезд указываются ограничение выезда во все государства либо наименование (наименования) государства (государств), выезд в которое несовершеннолетнему гражданину ограничен", - сказано в приказе. При этом ранее необходимо было указать наоборот в какие государства, разрешается въезд ребенку и периоды, а не наоборот.
Кроме того, в документе появился раздел, касающийся отзыва заявления о несогласии на выезд. В приказе прописан порядок заполнения и его подачи, а также документы, которые необходимо с ним предоставить в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где было подано предыдущее заявление. Ряд изменений коснулся и учета заявлений. В частности, чиновник, принимающий заявление при удостоверении подписи, если гражданин не может расписаться, может отметить это, после чего заявление должно быть принято.
В России с 12 июля вступил в силу новый порядок выезда детей за рубеж. В частности, теперь один родителей может запретить поездку с ребенком в одну, несколько или сразу во все страны, указав срок действия этого несогласия. Запрет будут проверять на пограничном контроле. Его можно отозвать во внесудебном порядке. При этом споры по-прежнему разрешаются через суд.
Новости
- 08:58 07.10.2021
- Готовится встреча патриарха Московского и всея Руси и Папы Римского
- 07:30 07.10.2021
- В Белом доме пока не определились с двусторонними встречами во время саммита G20 в Риме
- 07:20 07.10.2021
- В составе ВМФ России может появиться Арктический флот - СМИ
- 07:15 07.10.2021
- Журналисты FT усмотрели связь между заявлениями Путина и резким падением цен на газ в Европе
- 07:10 07.10.2021
- Суд штата Техас наложил временный запрет на исполнение закона об абортах
- 07:00 07.10.2021
- В Москве 7 октября ожидается до 12 градусов тепла
- 23:20 06.10.2021
- В НАСА подтвердили факт переговоров по поводу полета российского космонавта на корабле Crew Dragon
- 21:41 06.10.2021
- Европа может отказаться от "светофорного" списка стран, откуда въезд из-за COVID-19 считается опасным
- 20:50 06.10.2021
- Новак рассказал, как возник газовый кризис в Европе
- 19:26 06.10.2021
- Путин по поводу цен на газ в ЕС: Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать