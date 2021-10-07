МВД России обновило порядок подачи заявления о несогласии на выезд ребенка за границу

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России утвердило новый порядок подачи, приема и учета заявлений о несогласии на выезд детей за границу с учетом положений нового закона, упрощающего порядок выезда несовершеннолетних за рубеж с сопровождающим. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый порядок состоит из четырех разделов, в отличие от предыдущего, где таких разделов было только три. Среди них подача заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетних, отзыв заявлений о несогласии на выезд, прием заявлений о несогласии на выезд и заявлений об отзыве, а также учет данных документов. Согласно документу, теперь при подаче заявления нужно указать, ограничивает ли несогласный родитель выезд ребенку до достижения им 18 лет или указать даты начала и окончания ограничения выезда.

"В заявлении о несогласии на выезд указываются ограничение выезда во все государства либо наименование (наименования) государства (государств), выезд в которое несовершеннолетнему гражданину ограничен", - сказано в приказе. При этом ранее необходимо было указать наоборот в какие государства, разрешается въезд ребенку и периоды, а не наоборот.

Кроме того, в документе появился раздел, касающийся отзыва заявления о несогласии на выезд. В приказе прописан порядок заполнения и его подачи, а также документы, которые необходимо с ним предоставить в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где было подано предыдущее заявление. Ряд изменений коснулся и учета заявлений. В частности, чиновник, принимающий заявление при удостоверении подписи, если гражданин не может расписаться, может отметить это, после чего заявление должно быть принято.

В России с 12 июля вступил в силу новый порядок выезда детей за рубеж. В частности, теперь один родителей может запретить поездку с ребенком в одну, несколько или сразу во все страны, указав срок действия этого несогласия. Запрет будут проверять на пограничном контроле. Его можно отозвать во внесудебном порядке. При этом споры по-прежнему разрешаются через суд.