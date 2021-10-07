«Солдатские матери Санкт-Петербурга» перестанут работать с военнослужащими
09:05 07.10.2021 Источник: РБК
Общественная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» приняла решение закрыть направление по работе с военнослужащими, поскольку ее действия на данном направлении сильно ограничены. Об этом РБК заявили в организации.
Ранее «Солдатские матери Санкт-Петербурга» опубликовали заявление, в котором объявили о планах прекратить работать с военнослужащими из-за приказа ФСБ о перечне данных, угрожающих национальной безопасности страны. За сбор такой информации организации и лица могут быть признаны иноагентами.
«Мы, согласно этим спискам, вообще ограничены во всех наших действиях, поэтому мы в принципе приняли решение закрыть данное направление, касающееся военнослужащих и по призыву, и по контракту. Возможно, мы будем помогать только в методической части», — сказали в организации.
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