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НОВОСТИ

«Солдатские матери Санкт-Петербурга» перестанут работать с военнослужащими

09:05 07.10.2021 Источник: РБК

Общественная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» приняла решение закрыть направление по работе с военнослужащими, поскольку ее действия на данном направлении сильно ограничены. Об этом РБК заявили в организации.

Ранее «Солдатские матери Санкт-Петербурга» опубликовали заявление, в котором объявили о планах прекратить работать с военнослужащими из-за приказа ФСБ о перечне данных, угрожающих национальной безопасности страны. За сбор такой информации организации и лица могут быть признаны иноагентами.

«Мы, согласно этим спискам, вообще ограничены во всех наших действиях, поэтому мы в принципе приняли решение закрыть данное направление, касающееся военнослужащих и по призыву, и по контракту. Возможно, мы будем помогать только в методической части», — сказали в организации.

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