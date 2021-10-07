Разработка коронавирусов до пандемии велась в Китае и США - СМИ
09:20 07.10.2021 Источник: Lenta.ru
Ученые из США и Китая разрабатывали новые коронавирусы еще до пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Из заявки на грант проекта следует, что международная группа исследователей, состоящая из ученых Уханьского института вирусологии и Университета Северной Каролины планировала вырастить совершенно новые вирусы путем скрещивания фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов.
«Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100 процентов совпадать с каким-либо», — цитирует издание слова специалиста.
Отмечается, что заявки на грант 2018 года так и не были одобрены. Lenta.Ru
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