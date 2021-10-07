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НОВОСТИ

На пытки в саратовской тюремной больнице пожаловались еще 14 человек

09:32 07.10.2021 Источник: Известия

Дело о пытках в саратовской тюремной больнице может в ближайшее время пополниться новыми эпизодами. Адвокат заключенных Снежана Мунтян готовит новые материалы для еще 14 обращений в Следственный комитет относительно издевательств. Об этом она рассказала «Известиям».

6 октября во ФСИН сообщили, что начальника УФСИН по Саратовской области Алексея Федотова освобождают от должности, а главврач тюремной больницы уже уволен. СК завел четыре новых уголовных дела по фактам насилия в ОТБ-1.

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