Россия считает, что США модернизируют свое ядерное оружие в Европе - СМИ
10:00 07.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Россия обвинила Штаты в модернизации их ядерного оружия в Европе. Об этом говорится в заявлении главы департамента по вопросам нераспространения МИД РФ Владимира Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН по контролю над вооружениями. Высокопоставленный российский дипломат утверждает, что в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия на территории неядерных европейских стран размещено американское нестратегическое ядерное оружие и средства его доставки. Кроме того, по словам российского дипломата, в обход договора продолжается практика проведения «совместных ядерных миссий» НАТО с участием неядерных членов альянса". Эхо Москвы
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