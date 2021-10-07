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В Афганистане решили продать собственность покинувших страну чиновников для уплаты долгов

10:32 07.10.2021 Источник: Газета.Ru

Афганистан запланировал расплатиться с долгами за электричество, продавая собственность чиновников, которые бежали из страны. Кабул должен денег соседним государствам. Как сообщает телеканал TOLO News, об этом заявил исполняющий обязанности директора по производству энергетической корпорации DABS Сафиулла Ахмадзай.

С молотка также пойдет имущество местных жителей, которые не оплачивали электроэнергию, в некоторых случаях годами, уточнил телеканал.

По данным Ахмадзая, Афганистан должен $62 млн четырем соседним государствам за поставки электричества.

Продажа собственности чиновников предыдущего правительства начнется, как только будет получено одобрение новых властей, назначенных «Талибаном» (организация запрещена в России). Газета.Ru

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