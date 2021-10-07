Газ в Европе резко подешевел, цена опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа на бирже ICE на торгах в четверг продолжает снижаться. К 10:30 мск она опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м впервые с 29 сентября, следует из данных торговой площадки.

Цена опускалась до $973 за тыс. куб. м, хотя на открытии находилась в районе $1250 за тыс. куб. м.

Индекс TTF растерял более 22% к значению предыдущего торгового дня.