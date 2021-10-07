Европарламент принял резолюцию с обвинениями РФ, Китая и КНДР в кибератаках
11:05 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский парламент принял в четверг резолюцию, в которой утверждается, что Россия, Китай и КНДР осуществляют кибератаки в отношении западных стран.
"Различные государственные субъекты, такие как Россия, Китай и Северная Корея, осуществляют вредоносную кибердеятельность, направленную на достижение определенных политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности. Эти действия включают в себя атаки на критически важные [объекты] инфраструктуры, кибершпионаж и массовую слежку за гражданами ЕС", - говорится в документе.
Российская сторона неоднократно отвергала утверждения западных стран о причастности РФ к кибератакам, отмечая, что тема "российской угрозы" раздувается в различных странах в том числе по внутриполитическим соображениям.
НОВОСТИ
- 12:05 07.10.2021
- Володин назвал Путина "преимуществом России"
- 12:00 07.10.2021
- В РФ выявили 27 550 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 07.10.2021
- В Анкаре задержан боевик ИГ, имеющий гражданство РФ - СМИ
- 11:20 07.10.2021
- Первый жилой дом по "зеленым" стандартам может быть построен в РФ к 2024 году
- 11:00 07.10.2021
- Газ в Европе резко подешевел, цена опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м
- 10:32 07.10.2021
- В Афганистане решили продать собственность покинувших страну чиновников для уплаты долгов
- 10:20 07.10.2021
- Почти половина сторонников республиканцев хочет участия Трампа в выборах 2024 г. - опрос
- 10:05 07.10.2021
- Канцлер Австрии заявил, что не покинет пост из-за подозрений в причастности к коррупции
- 10:00 07.10.2021
- Россия считает, что США модернизируют свое ядерное оружие в Европе - СМИ
- 09:32 07.10.2021
- На пытки в саратовской тюремной больнице пожаловались еще 14 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать