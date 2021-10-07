Первый жилой дом по "зеленым" стандартам может быть построен в РФ к 2024 году
11:20 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый жилой дом, построенный с учетом "зеленых" стандартов, может появиться в России в 2023-2024 гг., сообщил в четверг ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.
"Свод правил по жилым домам будет актуализирован с учетом "зеленых" стандартов до конца года и в соответствии с обычной практикой вступит в силу через шесть месяцев. После этого можно будет приступать к проектированию таких объектов, на что уйдет полгода-год. Соответственно, в 2023-2024 гг. уже может появиться "зеленый" жилой дом", - сказал Музыченко.
Он пояснил, что свод правил утвердит конкретные критерии, которые будут предъявляться к "зеленому" строительству, среди которых экологичные строительные материалы с низким углеродным следом, инженерные системы, предполагающие экономию ресурсов при эксплуатации объекта, расположение здания. "Вся совокупная цепочка от идеи до утилизации объекта будет задавать стандарты "зеленого" строительства", - сказал замминистра.
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