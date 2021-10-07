В Анкаре задержан боевик ИГ, имеющий гражданство РФ - СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы безопасности Турции задержали в Анкаре разыскиваемого Интерполом боевика террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который имеет гражданство России. Об этом сообщила в четверг газета "Хюрриет".

По ее данным, задержанный террорист разыскивался Интерполом.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.