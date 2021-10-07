В Анкаре задержан боевик ИГ, имеющий гражданство РФ - СМИ
11:32 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы безопасности Турции задержали в Анкаре разыскиваемого Интерполом боевика террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который имеет гражданство России. Об этом сообщила в четверг газета "Хюрриет".
По ее данным, задержанный террорист разыскивался Интерполом.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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