В РФ выявили 27 550 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 550, до 7 690 110. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 декабря. В относительном выражении он составил 0,36%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 330, до 6 799 230. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 924 против 929 днем ранее, до 213 549. В стране фиксируют более 900 смертей второй день подряд. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,78%, свидетельствуют данные штаба.