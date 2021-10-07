Верховная рада отправила в отставку спикера парламента Украины Дмитрия Разумкова
12:20 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Верховной рады поддержали отставку главы парламента Украины Дмитрия Разумкова. За такое решение в четверг высказались 284 парламентария.
Правящая партия Украины "Слуга народа" не смогла дать необходимые 226 голосов для отставки бывшего члена своей команды: решение об отставке Разумкова было поддержано только 215 представителями президентской силы, несмотря на имеющееся большинство в парламенте. Достаточное для его отставки количество голосов было набрано с помощью депутатов партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, депутатских групп "Доверие", "За будущее" и некоторых других депутатов.
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