Сбербанк подвел итоги 9 месяцев и стал самым дорогим банком в Европе

12:15

Сегодня Сбербанк объявил свои финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2021. В сравнении с прошлым годом на этот же период чистая прибыль банка увеличилась в 1,7 раза, что составило 936,7 млрд руб., рентабельность капитала выросла до 25,5%, розничный портфель в результате максимальной выдачи кредитов в размере 534 млрд руб. (274 млрд руб. потребительских и около 260 млрд руб. ипотечных) в сентябре превысил 10 трлн руб.

Как подчеркнула старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико, «В сентябре 29 млн наших клиентов пенсионеров и военнослужащих получили государственные выплаты на свои счета в СберБанке. Мы дополнили программу господдержки выгодными предложениями от экосистемы Сбера. Эти меры, наряду с органическим ростом, позволили увеличить количество активных подписчиков СберПрайм до 3,3 млн человек».



Акции Сбера, как и предполагали аналитики, с начала этой недели бьют исторические рекорды. По данным Мосбиржи в четверг на открытии рынка стоимость одной акции Сбера превысила 368 рублей, что означает, что капитализация банка составляет 8,31 триллиона рублей (115 миллиардов долларов). Таким образом Сбер стал самым дорогим банком в Европе, обойдя предыдущего лидера — банк HSBC. В мировом рейтинге банков Сбер теперь занимает 14 место.



По мнению аналитиков, кроме хороших финансовых результатов еще одним значимым фактором привлекательности банка является дивидендная политика Сбера, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. За 2020 год банком выплачены рекордные 422,4 млрд рублей дивидендов (18,7 рубля на акцию), также проект бюджета РФ на следующую трехлетку предусматривает рост доходов, которые могут составить в 2022 году - 26,36 рубля, в 2023-м — 26,95 рубля, а в 2024-м — 29,96 рубля на ценную бумагу, что означает возможность подъема уровня дивидендов на 60% за три года.



Как пишет на этой неделе французское издание Les Echos, собственная экосистема Сбера превращает его в настоящего технологического гиганта, так как в основу деятельности банка положен принцип «интегрированная экосистема вокруг клиента». В интервью Les Echos вице-президент Сбера Владислав Крейнин отметил: «Мы понимаем, что рост сугубо банковских услуг, особенно с учетом нового регулирования, будет оставаться ограниченным в течение следующих десяти лет. Единственная возможность — предложить новые услуги».

