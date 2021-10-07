Клиентам СберМегаМаркета стали доступны покупки в рассрочку от Сбера

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Клиенты маркетплейса СберМегаМаркет благодаря интеграции с сервисом «Покупай со Сбером» теперь могут приобретать товары в рассрочку не выходя из дома. Услуга предоставляется всем владельцам карт Сбера, подключенным к «Мобильному банку» и СберБанк Онлайн.

Для приобретения товара на сайте в рассрочку клиенту нужно при оформлении заказа выбрать «Рассрочку» как способ оплаты, после перейти в СберБанк Онлайн, проверить предзаполненную анкету и отправить заявку. Заявки рассматриваются в течение двух минут. При покупке на сумму не менее 3000 рублей рассрочка предоставляется на 10 месяцев, максимальная сумма рассрочки составляет 300 000 рублей. На маркетплейсе действует программа лояльности СберМегаМаркета, после оформления рассрочки клиенту начисляется кешбэк - бонусные рубли, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих заказов. Рассрочка не суммируется со скидками и промокодами, программой «СберСпасибо» и недоступна при выборе товаров от продавцов, взаимодействие маркетплейса с которыми осуществляется по схемам Click&Collect («Получить сегодня») или Delivery by Seller («Доставка силами продавца»).

«Наша главная задача — предоставлять клиентам максимальный уровень сервиса. Одним из наших неоспоримых преимуществ является быстрый и удобный процесс покупок в рассрочку. Благодаря сервису "Покупай со Сбером" мы рассчитываем значительно увеличить долю клиентов, которые хотят приобрести товар в рассрочку здесь и сейчас. Теперь им не придётся ждать несколько дней и заполнять длинные анкеты. Всего несколько минут — и заказ получает статус "Оплачен", а продавец уже готовит товар к отправке покупателю», — рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет сообщил, что благодаря сотрудничеству с сервисом «Покупай со Сбером» маркетплейс сможет расширить возможности своих клиентов, так как им предоставляются удобные схемы платежей, простота оформления и быстрое получение товара. Он также сказал, что планируется различные варианты предоставления рассрочки с выгодными условиями у партнеров.

Подробно об услуге можно узнать на сайте.