Новый премьер Японии провел первый телефонный разговор с президентом России - Kyodo
13:05 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на японские правительственные источники.
Содержание беседы на данный момент не приводится.
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