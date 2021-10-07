Взрыв произошел на нефтяном танкере в Иркутской области, пострадали два человека

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека пострадали в результате взрыва на нефтяном танкере "Семен Дежнев", находящимся в акватории реки Лены в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около 10:30 мск в Иркутской области в акватории Лены на нефтяном танкере "Семен Дежнев" произошел взрыв паров нефтепродуктов. Пострадали двое членов экипажа", - сказал собеседник агентства.