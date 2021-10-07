В РФ пока не планируют стимулировать вакцинацию от ковида на федеральном уровне - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти пока не намерены вводить на федеральном уровне меры по стимулированию вакцинации от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На федеральном уровне - нет", - ответил он на соответствующий вопрос.