0
0
137
НОВОСТИ

Материнская смертность в РФ снизилась до 9 случаев на 100 тыс. родившихся детей - Минтруд

14:00 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнская смертность в России снизилась за 5 лет с 10 случаев на 100 тыс. родившихся живыми детей до 9 случаев. Об этом заявила в четверг замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"За последние 5 лет материнская смертность в нашей стране существенно сократилась с 10 случаев на 100 тысяч детей до 9. Это значимый важный шаг в сохранении здоровья ребенка", - сказала она на дискуссионной площадке "Национальная стратегия действий в интересах женщин".

Баталина добавила, что женщины составляют больше половины населения России, их более 78 миллионов. При этом 82% работающих в сфере образования - это женщины, в здравоохранении и социальных услугах их 80%, в культуре, спорте и досуге - 68%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

15:00 07.10.2021
Пакт США, Великобритании и Австралии не должен расколоть НАТО - Столтенберг
0
38
14:32 07.10.2021
Офисы президентов РФ и Украины не пришли к пониманию повестки для встречи лидеров - Песков
0
94
14:14 07.10.2021
Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена Абдулразаку Гурне
0
128
13:32 07.10.2021
В РФ пока не планируют стимулировать вакцинацию от ковида на федеральном уровне - Песков
0
167
13:27 07.10.2021
Сбер представил комплексный продукт для развития внутреннего туризма
0
179
13:20 07.10.2021
Взрыв произошел на нефтяном танкере в Иркутской области, пострадали два человека
0
223
13:05 07.10.2021
Новый премьер Японии провел первый телефонный разговор с президентом России - Kyodo
0
186
13:00 07.10.2021
Наднациональным институтам ЕС стратегически выгодны высокие цены на газ - источник
0
230
12:57 07.10.2021
Клиентам СберМегаМаркета стали доступны покупки в рассрочку от Сбера
0
210
12:32 07.10.2021
В Москве выявили 5 404 случая заражения коронавирусом за сутки
0
242

Возврат к списку