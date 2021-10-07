Материнская смертность в РФ снизилась до 9 случаев на 100 тыс. родившихся детей - Минтруд
14:00 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Материнская смертность в России снизилась за 5 лет с 10 случаев на 100 тыс. родившихся живыми детей до 9 случаев. Об этом заявила в четверг замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"За последние 5 лет материнская смертность в нашей стране существенно сократилась с 10 случаев на 100 тысяч детей до 9. Это значимый важный шаг в сохранении здоровья ребенка", - сказала она на дискуссионной площадке "Национальная стратегия действий в интересах женщин".
Баталина добавила, что женщины составляют больше половины населения России, их более 78 миллионов. При этом 82% работающих в сфере образования - это женщины, в здравоохранении и социальных услугах их 80%, в культуре, спорте и досуге - 68%.
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