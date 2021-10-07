Сбер представил комплексный продукт для развития внутреннего туризма

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Во время прохождения 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO, Сбер представил «Мастер-планирование инвестиционного проекта» - новый продукт для развития туризма. Также банк является генеральным партнером выставки.

Это готовое решение, в которое входит целый ряд показателей, таких как анализ целевой аудитории и окружения, ключевые финансовые показатели и источники финансирования, план реализации проекта и ключевые риски. Такой полностью сформированный продукт позволит клиенту получить четкую концепцию проекта еще до начала его реализации, что позволит учесть все детали еще до начала работ.

Как рассказал директор по работе с федеральными проектами Сбербанка Константин Марков, «Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов государственной политики. Правительство поставило в этой отрасли амбициозные цели. Планируется, что к 2030 году на каждого жителя будет приходиться одна поездка по стране в год, число занятых в туриндустрии возрастет в три раза, а по одному клику в интернете можно будет получить 300 тысяч вариантов туризма. Использование предложенного Сбером подхода, так называемого мастер-планирования, поможет достичь этих целей и добиться высокого уровня развития внутреннего туризма в стране».