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Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена Абдулразаку Гурне

14:14 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Об этом объявил в четверг Нобелевский комитет Шведской академии.

Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.

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