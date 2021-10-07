"Газпром" поставляет дополнительный газ в Европу по всем маршрутам
15:12 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" планомерно поставляет дополнительный газ по всем маршрутам в Европу, в том числе и через Украину. Об этом сказала заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на сессии Петербургского международного газового форума.
"С начала года на зарубежные рынки были поставлены объемы газа близкие к рекордным. Мы нарастили поставки на крупнейший рынок потребления - в Германию - на треть по сравнению с прошлым годом, в Турцию - в 2,5 раза, в Румынию - в 4 раза. По всем маршрутам, в том числе и по украинскому. Мы по мере сил планомерно поставляем дополнительные объемы газа", - сказала она.
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