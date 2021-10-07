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Япония по-прежнему выступает за решение "вопроса принадлежности" южных Курил - Кисида

15:32 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии на переговорах с Россией по мирному договору продолжает придерживаться базовой позиции, согласно которой подписание такого документа возможно после решения "вопроса принадлежности" всех южных Курил. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Фумио Кисида после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В прошлом базовая позиция правительства Японии заключалась в том, что мирный договор будет подписан после прояснения вопроса принадлежности четырех островов. Изменений в том, что мы будем продолжать переговоры на основе этого базового курса, нет", - сказал он.

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