Япония по-прежнему выступает за решение "вопроса принадлежности" южных Курил - Кисида
15:32 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии на переговорах с Россией по мирному договору продолжает придерживаться базовой позиции, согласно которой подписание такого документа возможно после решения "вопроса принадлежности" всех южных Курил. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Фумио Кисида после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В прошлом базовая позиция правительства Японии заключалась в том, что мирный договор будет подписан после прояснения вопроса принадлежности четырех островов. Изменений в том, что мы будем продолжать переговоры на основе этого базового курса, нет", - сказал он.
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