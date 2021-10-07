ЦРУ создает специальный центр по противодействию вызовам со стороны Китая

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создает в своей структуре специальный центр по противодействию "глобальному вызову" со стороны КНР.

"Директор [ЦРУ Уильям] Бернс объявил о создании China Mission Center (CMC, "Центр операций по КНР" - прим. ТАСС) для реагирования на глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области деятельности управления", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте ЦРУ.

Как отмечается в сообщении, Бернс при этом подчеркнул, что "ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание другим важным угрозам, которые включают агрессивную Россию, провокационно ведущую себя КНДР, враждебный Иран, а также борьбу с терроризмом".