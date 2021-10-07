ЦИК больше не будет транслировать в интернете видеонаблюдение с участков - Памфилова
16:32 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Записи с камер видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов больше не будут транслироваться в общем доступе в интернете, заявила в четверг на заседании в Совете Федерации председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в глобальную мировую сеть, мы этого больше делать не будем, не надо сравнивать с 2012 годом, когда не было таких информационных войн и не было такого уровня кибератак", - сказала Памфилова на расширенном заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества.
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