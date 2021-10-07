Решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану принято, детали уточняются - Кабулов
17:00 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принципиальное решение об оказании Россией гуманитарной помощи Афганистану принято, детали поставок прорабатываются. Об этом сообщил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Это прорабатывается. Это [задействованы] несколько ведомств. Принципиальное решение принято, ведомства собирают грузы. Будет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли оказана гуманитарная помощь Афганистану и когда.
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