Решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану принято, детали уточняются - Кабулов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принципиальное решение об оказании Россией гуманитарной помощи Афганистану принято, детали поставок прорабатываются. Об этом сообщил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это прорабатывается. Это [задействованы] несколько ведомств. Принципиальное решение принято, ведомства собирают грузы. Будет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли оказана гуманитарная помощь Афганистану и когда.