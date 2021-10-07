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НОВОСТИ

Эксперимент по интернет-торговле рецептурными препаратами стартует с 2022 г. - Мантуров

17:12 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперимент по интернет- торговле рецептурными лекарствами может начаться с 2022 г. в трех регионах. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Ecomference Rupost Retail Week.

"Как вы знаете, в ближайшее время, а если быть точным, с 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами", - сказал он.

"Определены пилотные регионы - это Москва, Московская и Белгородская области", - добавил министр.

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