Эксперимент по интернет-торговле рецептурными препаратами стартует с 2022 г. - Мантуров

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперимент по интернет- торговле рецептурными лекарствами может начаться с 2022 г. в трех регионах. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Ecomference Rupost Retail Week.

"Как вы знаете, в ближайшее время, а если быть точным, с 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами", - сказал он.

"Определены пилотные регионы - это Москва, Московская и Белгородская области", - добавил министр.