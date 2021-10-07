Глубокий кризис в отношениях с Австралией будет долгим - МИД Франции
17:40 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глубокий кризис доверия в отношениях Франции с Австралией будет долгим и потребует конкретных шагов для урегулирования. Об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенном в четверг.
В министерстве отметили, что после отзыва посла из Канберры были "проведены основательные консультации". "Глубокий кризис доверия, вызванный австралийским решением, будет долгим, его урегулирование потребует конкретных шагов", - подчеркивается в заявлении.
В середине сентября в отношениях Парижа с Вашингтоном, Лондоном и Канберрой возник кризис после того, как США и Великобритания перехватили французский контракт с Австралией на строительство подводных лодок стоимостью 56 млрд евро. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину".
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