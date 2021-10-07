0
0
40
НОВОСТИ

Глубокий кризис в отношениях с Австралией будет долгим - МИД Франции

17:40 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глубокий кризис доверия в отношениях Франции с Австралией будет долгим и потребует конкретных шагов для урегулирования. Об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенном в четверг.

В министерстве отметили, что после отзыва посла из Канберры были "проведены основательные консультации". "Глубокий кризис доверия, вызванный австралийским решением, будет долгим, его урегулирование потребует конкретных шагов", - подчеркивается в заявлении.

В середине сентября в отношениях Парижа с Вашингтоном, Лондоном и Канберрой возник кризис после того, как США и Великобритания перехватили французский контракт с Австралией на строительство подводных лодок стоимостью 56 млрд евро. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 07.10.2021
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» перестанут работать с военнослужащими
0
109
07:20 07.10.2021
В составе ВМФ России может появиться Арктический флот - СМИ
0
132
18:15 06.10.2021
НАТО лишает аккредитации восемь российских дипломатов - СМИ
0
214
09:32 06.10.2021
КНР будет полностью готова к вторжению на Тайвань к 2025 году - военное ведомство острова
0
253
22:40 04.10.2021
Военнослужащий покончил с собой в воинской части под Петрозаводском - источник
0
426
09:47 03.10.2021
Бюджетные расходы на "национальную оборону" в РФ превысят расходы на "национальную экономику"
0
652
09:33 03.10.2021
ВВС Китая подняли в воздух около 40 военных самолетов для вылета к акватории Тайваня
0
631
19:30 01.10.2021
Америка призывает Турцию больше не покупать оружие в РФ и отказаться от уже купленного
0
822
10:32 01.10.2021
В России начался осенний призыв в армию
0
858
09:05 01.10.2021
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты - радио "Голос Кореи"
0
860

Возврат к списку