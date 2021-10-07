СберЛогистика откроет логистический центр в Воронежской области

17:53

Входящий в экосистему Сбера федеральный логистический оператор СберЛогистика открывает в поселке Солнечный Воронежской области склад класса А общей площадью 55 тыс. квадратных метров. Высокотехнологичный логистический центр в ЦФО предоставит полный цикл складских услуг, в том числе прием товаров от СберМегаМаркета, хранение, обработку и отправку получателям, также склад будет оборудован специальной зоной для хранения фармацевтических препаратов.

Старт первой очереди ожидается в начале 2022 года, полный ввод склада в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Как сообщил Александр Трапезников, Генеральный директор компании СберЛогистика, «Мы открываем новый современный логистический центр по индивидуальному техническому заданию. Склад будет оснащён системами автоматизации и цифровизации. Работу склада будет обеспечивать более 600 сотрудников, что позволит увеличить количество рабочих мест в регионе. В связи с увеличением объёма отправлений мы усиливаем свою инфраструктуру и запускаем дополнительные складские мощности, чтобы обеспечить бесперебойную и качественную работу сервиса. Развитие складской инфраструктуры — одно из приоритетных направлений в стратегии СберЛогистики, поэтому в планах — масштабировать собственные логистические центры в ключевых городах России».