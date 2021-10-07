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Из-за трудностей в автомобилестроение отменен женевский автосалон 2022 года

18:20 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женевский международный автосалон 2022 года отложен на год в связи с трудностями в автомобилестроительном секторе, вызванными пандемией COVID-19. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте автосалона.

"В связи с затронувшими всю [автомобильную] промышленность проблемами, связанными с пандемией COVID-19, постоянный комитет международного автосалона <...> был вынужден перенести мероприятие на 2023 год, - говорится в заявлении. - Хотя в феврале 2022 года автосалон будет отменен, мы продолжим предпринимать шаги по развитию платформы, что позволит провести еще более впечатляющее шоу в 2023 году".

Организаторы называют пандемию главной причиной отмены мероприятия. С одной стороны, из-за ковида осложнены переезды между странами. С другой стороны, перебои в работе из-за пандемии привели к нехватке полупроводников и чипов, и, как считают организаторы, именно эту проблему автопроизводителям необходимо решать в первую очередь.

"Ситуация с пандемией не взята под контроль, поэтому представляет большую угрозу для такого крупного мероприятия в помещении, как Женевский международный автосалон. Но мы рассматриваем это решение не как отмену, а как отсрочку", - заявил Морис Турреттини, президент постоянного комитета автосалона.

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