По местам отдыха президента РФ разработают туристический маршрут
19:25 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сейчас мы проводим ревизию существующих туристических маршрутов по стране и вместе с бизнесом планируем новые маршруты, которые будут пользоваться популярностью у наших граждан и у иностранных туристов. Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент - люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году", - отмечается в сообщении.
В Ростуризме уточнили, что это будет несколько регионов Сибири.
Также в этом году Ростуризм обновит стандарты для обустройства туристических маршрутов с учетом запросов современного туриста.
"Поэтому такой маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам. Цель - сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать - остался доволен всем, от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа", - подчеркнули в Ростуризме.
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