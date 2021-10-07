Воздушная трасса АЛСИБ символ партнерства Москвы и Вашингтона - посол США в РФ
20:20 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Каждый октябрь Россия и США отмечают годовщину начала функционирования маршрута "Аляска - Сибирь" (АЛСИБ). Будучи во время Второй мировой войны одним из главных каналов поставок в рамках ленд-лиза, эта воздушная трасса стала символом партнерства наших стран в развернувшейся свыше семи десятилетий назад борьбе с нацизмом и его союзниками, - отметил посол. - Эксплуатация АЛСИБа началась 7 октября 1942 года. Отправной точкой трассы служил город Фэрбенкс (штат Аляска), где советские летчики принимали самолеты у американских коллег. Далее воздушные машины следовали через аэродромы на Дальнем Востоке и в Сибири до Красноярска, откуда перегонялись на фронт своим ходом или по железной дороге. Общая протяженность трассы составляла около 6 500 км".
"Хотя маршрут был далеко от линии фронта, летчикам приходилось сталкиваться со смертельным риском. Их путь пролегал над безлюдной местностью, полеты осуществлялись в суровых погодных условиях. В общей сложности на авиатрассе произошло почти 300 происшествий, погибло свыше 100 человек", - напомнил посол. Как он подчеркнул, "несмотря на все трудности, АЛСИБ продолжал исправно функционировать".
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