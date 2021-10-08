Мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса - японский премьер

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориального спора. Об этом заявил в пятницу новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"С Россией, - сказал он, - заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора".