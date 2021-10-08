Рогозин считает, что спутники Маска смогут применяться в военных целях

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink в будущем смогут применяться в военных целях, в том числе для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью.

"Все говорят, что это потрясающе, это частный инвестор. Слушайте, не надо рассказывать сказки! В этом году они получили около $900 млн, вся субсидия - $20 млрд - на ближайший период. Возникает вопрос, а государству почему это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их "перепрошивкой" полетного задания уже в самом полете, [могут использоваться для] управления спецназом, агентурной сетью, [производить] разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет", - выразил мнение Рогозин в эфире Первого канала.