Рогозин считает, что спутники Маска смогут применяться в военных целях
09:20 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink в будущем смогут применяться в военных целях, в том числе для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью.
"Все говорят, что это потрясающе, это частный инвестор. Слушайте, не надо рассказывать сказки! В этом году они получили около $900 млн, вся субсидия - $20 млрд - на ближайший период. Возникает вопрос, а государству почему это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их "перепрошивкой" полетного задания уже в самом полете, [могут использоваться для] управления спецназом, агентурной сетью, [производить] разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет", - выразил мнение Рогозин в эфире Первого канала.
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