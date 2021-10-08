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Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 14

09:32 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще три смертельных случая зафиксировано в результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области. Среди пострадавших жители Адамовского района, где ранее подобных случаев не наблюдалось, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"На данный час известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли. Остальные находятся в стационарах. Факты отравлений метанолом зафиксированы в трех районах: Яненском, Домбаровском и Адамовском", - говорится в распространенном сообщении. В четверг было известно о 11 погибших и четырех пострадавших.

Сообщения об отравлении нескольких жителей Домбарского и Ясненского районов поступили в ночь со среды на четверг. Следственные органы возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").

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