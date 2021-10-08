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Вертолетоносец "Митрофан Москаленко" станет флагманом Черноморского флота РФ - источник

10:00 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейший универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 "Митрофан Москаленко" после завершения строительства на керченском судостроительном заводе "Залив" станет флагманом Черноморского флота, для его базирования в Севастополе готовится инфраструктура. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Для строящегося на заводе "Залив" вертолетоносца "Митрофан Москаленко" готовится соответствующая инфраструктура в Севастополе. Этот процесс идет в соответствии с графиком. Ведутся работы в акватории Севастопольской бухты, где будет находиться его причал. К прибытию корабля к месту базирования все должно быть готово", - сказал он в кулуарах IX Международного морского бизнес-форума, прошедшего в Севастополе.

По его словам, после прибытия в Севастополь "УДК "Митрофан Москаленко" станет флагманом Черноморского флота России". Собеседник отметил, что корабль займет то место, которое предназначалось для второго вертолетоносца класса "Мистраль" - "Севастополь".

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

УДК способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - были заложены на судостроительном заводе "Залив" 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.

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