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Четыре человека, включая троих детей, пострадали при хлопке газа в Ингушетии

10:05 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок газа произошел в частном доме в селе Катышево в Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 03:00 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Ингушетия, Кантышево, улица Олигова, дом 16. В результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении. В результате происшествия пострадали четыре человека, из них трое детей", - сказали в ведомстве.

Пострадавшие в среднем и тяжелом состоянии. Все они госпитализированы в Ингушскую республиканскую больницу в Назрани. Причина происшествия устанавливается.

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