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Первым заразившимся ковидом на Шпицбергене стал российский моряк - власти

11:00 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирус выявлен у моряка из России, доставленного в больницу на Шпицбергене. Это первый случай заражения COVID-19 на архипелаге, сообщил в четверг вечером офис губернатора.

"Заболевший российский моряк, которого забрали на вертолете с острова Бьорнойя в ночь на среду и перевезли в больницу города Лонгйир, сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным", - говорится в сообщении.

К настоящему моменту моряк уже госпитализирован на материке.

Как отмечает телекомпания Эн-эр-ко, это первый случай коронавируса, зафиксированный на Шпицбергене с начала пандемии. На архипелаге полагают, что он не приведет к распространению инфекции, поскольку все контактировавшие с пациентом соблюдали меры предосторожности. У властей Шпицбергена были данные и о том, что у ряда других членов экипажа судна, с которого был снят моряк, наблюдаются симптомы, похожие на признаки ковида, однако все они чувствуют себя хорошо.

Жители Шпицбергена одними из первых в Норвегии были полностью вакцинированы от коронавируса. В период пандемии там действовали жесткие правила въезда.

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