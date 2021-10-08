Польша может лишиться финансовой помощи в случае отказа выполнять правила ЕС - МИД Франции
11:20 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша рискует лишиться финансовой помощи Евросоюза на восстановление экономики после пандемии коронавируса, если откажется выполнять правила сообщества. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Бэ-эф-эм государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон.
"Еврокомиссия четко предупредила: если Польша не будет соблюдать правила Евросоюза, организация не предоставит финансовую поддержку [в рамках плана восстановления экономики]", - отметил он. По словам дипломата, "никто не принуждает к членству в ЕС". "Из союза можно выйти", - сказал он, напомнив, что именно так поступила Великобритания.
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